Аутор:АТВ редакција
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Позната турска глумица Дениз Чакир (43), коју је публика широм свијета упознала захваљујући улози Шах Султаније у популарној серији „Сулејман Величанствени“, приведена је у оквиру опсежне полицијске истраге у Истанбулу.
Истрага се односи на сумње у кривична дјела повезана са дрогом и проституцијом, а истанбулско државно тужилаштво издало је налоге за хапшење укупно 35 особа. Према информацијама из извјештаја који преноси турски јавни сервис ТРТ Хабер, до јутра 25. новембра приведена су 23 осумњичена.
Међу приведенима се, осим Дениз Чакир, наводно налазе и друга позната имена из турског јавног живота, укључујући пјевача и глумца Озџана Дениза, глумицу Бурџу Озберк, телевизијског водитеља Мурата Џејлана, као и предузетника Ибрахима Иззета Озилхана, члана управе компаније „Анадолу груп“.
Случај води специјализовано одјељење истанбулског државног тужилаштва задужено за борбу против кријумчарења, трговине дрогом и привредног криминала.
Нови талас привођења услиједио је након анализе заплијењених мобилних телефона и других дигиталних уређаја, исказа свједока, као и информација добијених од повјерљивих извора.
Истражитељи провјеравају сумње на трговину дрогом, њену набавку, посједовање и конзумирање, као и могућа кривична дјела повезана са проституцијом.
За сада није познато које се конкретне сумње односе на Дениз Чакир, будући да тужилаштво није јавно изнијело детаље о њеној могућој улози у случају.
Дениз Чакир рођена је у Анкари, а телевизијску каријеру започела је 2004. године. Велику популарност у Турској стекла је захваљујући улози Ферхунде у серији „Кад лишће пада“, која јој је отворила врата бројних нових пројеката.
Године 2013. придружила се глумачкој екипи историјске серије „Сулејман Величанствени“, у којој је тумачила Шах Султанију, сестру султана Сулејмана. Управо јој је та улога донијела међународну препознатљивост, а серија је остварила велики успјех и међу гледаоцима у Србији и региону.
Након тога наставила је да гради каријеру у турским телевизијским серијама, позоришту и синхронизацији.
(Б92)
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