Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Србијанска пјевачица Јелена Карлеуша (48) најавила је покретање тужбе против компаније Мета након што јој је поново угашен профил на друштвеној мрежи Инстаграм.
По доласку на снимање нове емисије „Пинкове звијезде“, видно незадовољна чињеницом да се, како тврди, исти проблем понавља готово сваких 15 дана, поручила је да јој је стрпљење при крају. Открила је и да је већ контактирала адвокате у Њемачкој.
Како преноси портал Српскаинфо, позивајући се на Пинк.рс, пјевачица сматра да су њена права на овој платформи озбиљно нарушена.
„То је вијест на сваке двије седмице... Мислим да ћу ја морати дефинитивно поднијети једну озбиљну тужбу против Мете, да је то мој нови правни начин да се борим за моја права која се врло крше. Препустите то мени да ријешим како знам и умијем“, поручила је Карлеуша.
Говорећи о томе због чега се раније није одлучила на тужбу, објаснила је да јој Инстаграм није био у првом плану, али да је садашња ситуација прешла све границе.
„Генерално, Инстаграм није моја главна преокупација, али ово је сад већ не чак безобразлук, већ смијешно. Контактирала сам једну озбиљну њемачку адвокатску канцеларију, па видјећемо докле ће то доћи“, рекла је пјевачица.
Овог пута угашен јој је профил под називом „ЈКентертаинментт“, који је отворила недавно. За сада није познато шта је конкретно довело до деактивације њеног посљедњег налога.
Проблеми Карлеуше с овом друштвеном мрежом почели су почетком 2025. године, када јој је угашен главни профил који је имао више од 2,4 милиона пратилаца.
Након што више од мјесец дана није могла да приступи налогу, у марту исте године нашла се у ситуацији у којој је, према правилима Мете, њен профил био пред трајним брисањем.
Иако је у међувремену отворила нови налог, у јуну прошле године накратко се вратила на стари профил, али је већ почетком јула услиједило ново гашење, наводно због великог броја пријава, односно пријава ботова.
Карлеуша је потом на свој рођендан, 17. августа, отворила нови профил. Међутим, након гашења налога „ЈКентертаинментт“, сада најављује правну борбу против технолошког гиганта.
(Аваз)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
8 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму