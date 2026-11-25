Аутор:АТВ редакција
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Београдска полиција идентификовала је двојицу младића осумњичених за паљење аутомобила Филипа Живојиновића, супруга пјевачице Александре Пријовић, које се догодило 16. новембра у београдском насељу Бежанијска коса.
Како је саопштило Министарство унутрашњих послова Србије, против Н. Ј. (20) и М. М. (21) поднесене су кривичне пријаве у редовном поступку због постојања основа сумње да су починили кривично дјело изазивање опште опасности.
Осумњичени се терете да су око поноћи изазвали пожар на путничком моторном возилу у власништву четрдесетједногодишњег мушкарца.
Иако је полиција идентификовала осумњичене, они још нису ухапшени и за њима се интензивно трага.
Сцена
Запаљен аутомобил Александре Пријовић и Филипа Живојиновића
Истрага се води у сарадњи са Трећим основним јавним тужилаштвом у Београду, а из МУП-а наводе да полицијски службеници интензивно раде и на расвјетљавању осталих кривичних дјела изазивања опште опасности и проналаску њихових извршилаца.
Подсјетимо, аутомобил је запаљен у ноћи између 15. и 16. новембра на паркингу преко пута породичне куће Александре Пријовић и Филипа Живојиновића.
Ватра је захватила и аутомобил који је био паркиран поред њиховог џипа, а који је у власништву једне од комшиница. На мјесто догађаја изашле су полицијске и ватрогасне екипе.
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Александра и Филип су након избијања пожара изашли из породичне куће и разговарали са полицијом.
Полицијски инспектори су наредног дана поново посјетили њихов дом, гдје су се задржали око пола сата, након чега су прикупљали снимке са надзорних камера у околним улицама.
Оштећени џип је потом шлеп-службом превезен у двориште породичне куће Лепе Брене.
Овај случај изазвао је велику пажњу јавности, посебно због чињенице да је почетком новембра запаљен и аутомобил пјевача Уроша Живковића.
Мотив паљења аутомобила Филипа Живојиновића за сада није саопштен, као ни то да ли постоји повезаност између ова два случаја.
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