Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ања Бороњек, учесница ријалитија „Љубав је на селу“, свједочила је убиству, живјела као бескућница, а трагично је настрадала у 37. години.
Прошло је више од четири и по године откако је трагично настрадала учесница хрватског ријалитија „Љубав је на селу“ Ања Бороњек. Имала је само 37 година када су њу и Тихомира Кмезића у фебруару 2022. године пронашли мртве у породичној кући у Новој Градишки.
Угушили су се угљен-моноксидом из пећи на пелет.
Ања је многима остала у сећању као учесница која је очајнички жељела љубав. Због Алојза Канцељака оставила је тадашњег вереника, а након што је Алојз није изабрао, чинила је све што је било у њеној моћи да привуче његову пажњу. Њему се допала Моника, а Ања га је непрестано звала, слала му поруке и једноставно није одустајала.
Свијет
Двојица мушкараца оптужена за провалу на имање принца Вилијама и Кејт Мидлтон
"Промијенио сам број телефона да имам свој мир, она је кренула својим путем, а ми својим, признао је Алојз, познатији као Лојзек, у специјалном издању емисије „Љубав је на селу“. На однос са Ањом касније је гледао као на ноћну мору.
Ања се због „загорског Путина“, како су га звали због сличности са руским председником, у емисији свађала са другим учесницама. У једном тренутку је у кухињи махала ножем, што је протумачено као пријетња.
Иако Ања у почетку није могла да се помири са чињеницом да је Алојз изабрао другу, касније га је оставила на миру, а он се са Моником вјенчао и добио дјецу.
Ањина трагична смрт потресла је многе, а јавност се присјетила и стравичног догађаја којем је свједочила 2020. године недалеко од Винковаца.
Градови и општине
Издато упозорење становницима Јабланице: Избјегавати кретање близу ријека
Њен тадашњи 56-годишњи дечко ножем је убио 44-годишњу Ж. Ј., која је дошла да их посјети. Бороњек је успјела да побјегне од њега, а једно вријеме живјела је као бескућница.
Само двије године након што је свједочила том убиству, и сама је трагично изгубила живот, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
44 мин0
Свијет
46 мин0
Свијет
54 мин0
Здравље
56 мин0
Сцена
4 ч1
Сцена
4 ч0
Сцена
14 ч0
Сцена
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму