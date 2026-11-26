Аутор:АТВ редакција
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Супруга покојног Драгана Лазића, брата пјевача Дарка Лазића, Ивана, огласила се први пут откако је остала без вољеног мужа.
Ивана је недавно отворила профил на Инстаграму, а сада је са пратиоцима подијелила поделила породичну фотографију уз емотивну поруку.
"Иако ниси са нама, заувијек ћемо бити заједно. Јер постоје љубави које ни вријеме, ни даљина, ни живот не могу да раздвоје. Ти си наш заувијек", написала је Ивана Лазић.
Подсјетимо, Драган Лазић страдао је у саобраћајној несрећи 11. марта 2026. године, а иза себе је оставио супругу Ивану и двије кћерке.
До несреће је дошло када је Драган, који је управљао мотоциклом, учествовао у судару са путничким возилом, а о детаљима удеса није престајало да се прича.
"Хитна помоћ је брзо стигла на лице мјеста. Драган је у том тренутку још давао знаке живота, али је нажалост преминуо у санитету на путу до болнице", причао је тада извор упознат са случајем, преноси "Телеграф".
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