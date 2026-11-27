Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Сузана Јовановић јавно је говорила о непријатној ситуацији кроз коју је прошла током брака са Сашом Поповићем, када је, како тврди, једна колегиница са естраде покушала да наруши њихов однос.
Све је почело телефонским позивом непознатог мушкарца, који јој је изнио шокантне тврдње, а случај је на крају завршио и пред полицијом.
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Сузана је о овој ситуацији говорила у емисији код Огњена Амиџића, гдје је испричала да ју је позвао мушкарац који је тврдио да су њих двоје били у вези, као и да му дугује новац.
"Звони мени телефон и зове ме тип: "Здраво Сузана, дугујеш ми 2.500 марака. Кад си била са мном дао сам ти 2.500 марака" - присјетила се пјевачица.
Умјесто да се уплаши, Сузана је одмах укључила спикерфон и позив проследила супругу Саши Поповићу.
"Ево мој муж", рекла је она, након чега је Саша преузео разговор. Мушкарац са друге стране жице тада је почео да замуцкује.
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Међутим, супружници нису жељели да пређу преко онога што су сматрали покушајем подметања, па су скенирали број телефона и поднијели кривичну пријаву због узнемиравања.
Како је Сузана испричала, полиција је убрзо идентификовала мушкарца који ју је позивао, а инспектор јој је потврдио да је у читав случај умијешана особа са естраде.
"Нисам сазнала име, али претпостављам и нека остане икс особа", рекла је Сузана, која је признала да зна о коме је ријеч, али није жељела јавно да открије идентитет колегинице.
Пјевачица је објаснила и шта је, према њеном мишљењу, био циљ читаве ситуације.
"Циљ је био да се направи раздор и како ја варам Салета, да нисам добра жена, добра мајка и да нисам жена за њега. Циљ је био да се брак оконча. Да ли можеш да верујеш? Ја сам само питала да ли је неко са естраде, радило се о колегиници, а инспектор је рекао да не може да ми каже име. Можда ми једног дана каже, али ја знам ко је", испричала је она.
Додала је да је могуће да је у питању била љубомора, односно да је некоме сметало што је Саша Поповић био посвећен само њој.
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"Можда је то нека љубомора да Сале буде свачији, али само не мој. Више би им пријало да га растуре од мене, да крене од дјевојке до дјевојке, а не само са једном женом", рекла је Сузана.
Истакла је да никада није изневјерила супруга, чак ни помислила на превару, те да је за њу брак увијек био светиња.
(Телеграф)
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