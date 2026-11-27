Аутор:АТВ редакција
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Божићни пост почиње у суботу 28. новембра и трајаће све до великог празника Рођења Христовог - Божића. Ово је вријеме када се вјерници, уз уздржавање од мрсне хране, припремају душевно и тјелесно за сусрет са једним од најрадоснијих хришћанских дана.
Међутим, како истичу сви православни извори, смисао поста много је дубљи од пажљивог бирања оброка. Прави пост је прије свега очишћење срца, мисли и дјела - пут ка смирењу и духовној обнови.
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Патријарх Павле је говорио: "Стварни пост приводи човјека смирењу. А у смирењу човјек стиче сазнање да спасење лежи једино у Богу, у његовој милости. (…) Расуђивање значи дар разликовања онога што је корисно, и онога што је штетно, тамо гдје је истина и тамо гдје је лаж."
Он посебно наглашава да уз тјелесни постоји и духовни пост - способност да из срца ишчупамо оно што је негативно и посадимо оно што је добро.
Патријарх Павле је издвојио три нарочито опасна греха на које вјерници често падну у овом периоду:
- Гордост
- Преједање и сластољубље
- Непоштовање поста (самовољно одступање)
Гријех гордости сматра се најопаснијим.
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Патријарх Павле је упозоравао да посебно треба избјегавати осјећај надмоћи, јер прави пост не служи да бисмо се доказивали пред људима:
Бог је учио да постимо тајно, без лицемерја.
Током поста треба посебно избјегавати мржњу, завист, оговарање, похлепу, непријатељство и гњев - јер и сама зла мисао мути срце.
Циљ поста је обуздавање сласти, а не стварање гозби без меса. Многи, иако не једу мрсно, праве раскошне трпезе, масну и зачињену храну и сваки дан слаткише:
Преједање је смртни гријех - љубав према стомаку значи удаљавање од Бога.
Умјереност и једноставност су кључ: пост није изговор за луксузне посне специјалитете.
Бог по милости може да разријеши вјерника од поста - али самовољно напуштање поста сматра се гријехом.
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Посебно се осуђује када се крсне славе или црквени празници обиљежавају уз мрсну трпезу:
- Тиме умјесто да светитељу укажемо част и поштовање навлачимо на себе Божји гњев. Господу није потребан наш пост и гладовање, већ нама самима како би наша срца омекшала, скрушила се и смирила пред Богом и постала способна да приме Божју благодат и помоћ. Постом изражавамо и своју љубав и вјеру у Господа, јер само оној који поштује све Господње заповијести има истинску љубав према своме Творцу. А заповијест о посту једна је од најважнијих Господњих заповести", наводи братија манастира Високи Дечани.
Патријарх Павле је наглашавао да се хришћани раније причешћивали често, али припремљени цјелокупним животом. Пост је установљен као помоћ да приступамо Причешћу чистијег срца, али није довољан сам по себи.
Приступање Светој Чаши захтијева:
- чисто срце
- мир са људима
- избјегавање сваког гријеха
- молитву и унутрашњу будност
- познавање основних истина вјере
- искрено покајање
Сцена
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"Треба се сачувати сваке крајности и једностраности."
Ни ријетко ни механичко приступање Светом Причешћу није добро, већ достојно и са чистом савјешћу.
(Курир)
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