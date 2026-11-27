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Глумица Мани Л. Перез, која у видео-игри ГТА 6 тумачи једну од главних јунакиња, Лусију Каминос, први пут је јавно говорила о својој улози.
У објави на Инстаграму захвалила је фановима на подршци након што је прошле недјеље званично потврђено да ће управо она тумачити овај лик.
"Дала сам јој скоро десет година"
"Живот ми се у посљедњих неколико дана потпуно промијенио и само желим да вам се захвалим", написала је Перез у четвртак.
"Хвала свим новим пратиоцима, хвала вам на дивним порукама и на томе што сте тако лијепо прихватили игру и мој лик. Готово десет година посветила сам томе да Луцију оживим. Била је изузетно важан дио мог живота и неизмјерно сам захвална што сада постаје и мали дио вашег", написала је Мани Перез.
Идентитет глумице која тумачи Лусију Каминос званично је откривен тек прошле недјеље, када је објављено да је Перез номинована за најбољу глумачку изведбу на додјели награда Д Гејм Авардс 2026, која ће бити одржана сљедећег мјесеца.
До тада ни компанија Рокстар Гејмс ни сама глумица нису потврдили да је добила ову улогу.
Поред глуме, Перез се бави и дизањем тегова, а има искуства и у мјешовитим борилачким вјештинама (ММА), преноси "Мондо".
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