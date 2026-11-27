Аутор:АТВ редакција
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Необичан призор дочекао је запослене у библиотеци у америчком граду Мамот Лејксу, гдје је прави медвјед током ноћи провалио у зграду и приредио себи гозбу.
А занимљиво је да се све догодило управо на дан када се обиљежавала 100. годишњица објављивања књиге о омиљеном дјечјем јунаку Вини Пуу.
Све се догодило 14. октобра, када су запослени око 6.20 часова добили аутоматско упозорење да је активиран безбједносни систем. Када су прегледали снимке надзорних камера, умјесто провалника угледали су великог црног медвједа како безбрижно шета просторијама библиотеке.
Чинило се да животиња тачно зна шта тражи.
Према саопштењу управе библиотека округа Моно, медвјед се одмах упутио ка ормарићу у којем запослени чувају храну. Тамо је пронашао путер од кикирикија, нарезане брескве, пуну шапу кекса и, наравно, теглу меда.
Након обилног оброка, необични гост одлучио је да мало разгледа простор.
Обишао је библиотеку, прегледао нове наслове и завирио до информативног пулта. Иако је направио прави мали ноћни излет, за собом није оставио готово никакву штету. Ниједна полица није била срушена, а ниједна књига оштећена.
Медвјед је на крају сам напустио зграду, а када су запослени и полиција стигли, од њега није било ни трага.
Запослени су тек накнадно схватили колико је овај догађај необичан. Наиме, књига "Вини Пу", аутора Алана Александера Милна, први пут је објављена управо 14. октобра 1926. године.
Тако се стотину година касније, на исти датум, у библиотеци појавио прави медвјед са очигледном слабошћу према меду.
Из управе библиотеке подсјетили су да је Вини Пу читаоцима представљен као медвјед малог ума, али огромног апетита за медом, па су долазак његовог стварног "рођака" доживјели као готово филмску подударност.
Ипак, симпатична прича има и озбиљнију страну. Дивље животиње не би требало да улазе у објекте у потрази за храном, јер такви сусрети могу бити опасни и за људе и за саме животиње.
Запослени су након инцидента почели пажљивије да одлажу храну, а управник библиотека Јосеф Боп упутио је и шаљиву поруку будућим посјетиоцима.
Поручио је да цијене ентузијазам својих посјетилаца, али да грицкалице ипак нису дио библиотечког фонда за позајмљивање.
Како је медвјед успио да уђе у закључану зграду, и даље остаје мистерија.
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