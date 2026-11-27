Аутор:АТВ редакција
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Ковчег са тијелом митрополита бачког Иринеја изложен је данас у раним јутарњим часовима у храму Света Три Јерарха познатијем као Алмашка црква у Новом Саду, гдје ће бити служена заупокојена литургија.
Свету литургију у 9.00 часова и чин опијела над одром митрополита Иринеја служиће Његова светост патријарх српски Порфирије, уз саслужење отачаствених архијереја, архијереја из сестринских православних цркава и бројног свештенства и монаштва, саопштила је Српска православна црква.
Опијело архијереју Иринеју биће служено у 12.00 часова.
Послије опијела, митрополит бачки Иринеј биће сахрањен у крипти Саборног храма Светог великомученика Георгија у Новом Саду, преноси Срна.
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