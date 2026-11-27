Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода догодила се синоћ у мјесту Клупци код Лознице, када је аутомобил ударио дјевојчицу.
Према првим незваничним информацијама, дјевојчицу је аутомобил ударио на пјешачком прелазу код војне касарне.
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Она је хитно превезена у болницу.
На лице мјеста изашла је полиција и обавила увиђај.
(Курир)
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