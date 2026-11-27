Аутор:АТВ редакција
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У подгоричком насељу Златица данас, 27. новембра, у експлозији је уништено возило помоћника директора Управе за извршење кривичних санкција (УИКС) Небојше Јанковића.
Како наводе црногорски медији експлозија је била јутрос око четири сата.
Медији пишу да је возило тотално уништено.
Према незваничним информацијама "Вијести" дежурна служба подгоричког Одјељења безбједности јутрос обавијештена да је у дворишту куће Н.Ј. активирана експлозивна направа.
Полиција у координацији са Основним државним тужилаштвом у Подгорици ради на расвјетљавању догађаја, а увиђај је у току.
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