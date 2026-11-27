Аутор:АТВ редакција
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Њемачка је поново помјерила почетак примјене дигиталне возачке дозволе, па су нове најаве њемачког Министарства саобраћаја да ће она бити доступна средином децембра.
Дигитална возачка дозвола биће интегрисана у бесплатну апликацију „и-Кфз“, коју развија Савезна управа за моторна возила, пренио је њемачки „Ауто билд“.
У истој апликацији од новембра 2025. године могуће је чувати и дигиталну верзију саобраћајне дозволе, односно документа о регистрацији возила. Према подацима Савезне управе за моторна возила, апликација је инсталирана на више од 2 милиона телефона.
За коришћење ће бити потребан паметни телефон са НФЦ подршком, најмање Андроид 12 или иОС 17, као и електронска функција идентификације њемачке личне карте и одговарајући ПИН.
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Након електронске идентификације, возачка дозвола биће доступна у апликацији. Корисници који не знају свој ПИН моћи ће бесплатно да затраже нови путем државног сервиса, након чега ће им бити достављен поштом.
Ипак, неће сви телефони бити компатибилни. Међу изузетим уређајима налазе се „Хуавеј“ модели због недостатка Гугл сервиса, поједини старији „Моторола“ телефони, као и уређаји са алтернативним Андроид системима попут „ЛинеагеОС-а“.
Иако ће дигитална возачка дозвола бити доступна у апликацији, постоји ограничење: тренутно није могуће приказати фотографију власника документа.
Разлог је то што апликација „и-Кфз“ првенствено служи за приказивање докумената, док Савезна управа за моторна возила још нема приступ централној дигиталној бази возачких дозвола потребној за преузимање фотографије.
Због тога ће возачи, барем за сада, морати да носе и личну карту уз дигиталну возачку дозволу.
У почетку ће дигитална возачка дозвола важити искључиво на територији Њемачке. Током саобраћајних контрола у земљи биће довољно показати дигиталну верзију, без потребе за ношењем пластичне картице.
Међутим, приликом путовања у иностранство класична возачка дозвола и даље ће бити обавезна. Њемачки ауто-клуб АДАЦ препоручује да возачи током прелазног периода носе обје верзије, јер још нису сви полицијски службеници и запослени у рент-а-кар компанијама упознати са новим начином доказивања права на управљање возилом.
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Јединствено рјешење на нивоу Европске уније је у припреми, али се његова примјена не очекује прије 2029. или 2030. године.
Дигитална возачка дозвола биће добровољна, што значи да ће класична пластична картица остати важећа и моћи ће несметано да се користи. Правна основа за њено увођење успостављена је у октобру 2026. године, док се почетком 2027. очекује и интеграција дигиталне дозволе у европски систем „ЕУДИ валет“, који би требало да обједини различита лична документа у дигиталном облику.
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