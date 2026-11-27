Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик разговара са представницима Социјалистичке партије (СП), ДЕМОС-а и НДП-а у оквиру консултација о саставу нове Владе.
Делегације предводе предсједници странака Петар Ђокић, Недељко Чубриловић и Бојан Шапурић.
Додик је претходно разговарао са представницима Социјалистичке партије Српске (СПС).
У 12 часова заказан је састанак са представницима НПС-а и ДНС-а.
Са представницима Уједињене Српске састанак је заказан у 13 часова, а у 14 часова са представницима Републичке странке Српске.
Састанак са представницима СНСД-а који је такође био планиран за данас је одгођен, а новом термину консултација, медији ће бити благовремено обавијештени.
Република Српска
Почео састанак Додика са представницима СПС-а
Подсјећамо, на јучерашње консултације били су позвани и представници опозиционих странака у Српској, али се нису одазвали.
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