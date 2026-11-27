Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Социјалистичке партије Српске (СПС) Горан Селак изјавио је данас да ова странка очекује да буде дио нове Владе Републике Српске и да има једног представника у извршној власти.
Он је навео да је СПС на протеклим изборима остварио значајан раст и да има самостални посланички клуб од четири посланика.
"Очекујемо да једно министарско мјесто припадне СПС-у. Раније је потписан коалициони споразум и очекујемо учешће у извршној власти", рекао је Селак новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да СПС очекује да нова Влада донесе нову енергију и спроведе реформе, посебно у области јавних предузећа и образовања, уз очување радних мјеста и стварање услова за повећање пензија и борачког додатка.
Селак је рекао да ће СПС дати пуну подршку Додику и радити у интересу свих грађана.
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Одговарајући на питање да ли ће остати министар у новој Влади, Селак је рекао да га је странка предложила за ту функцију.
"Одржали смо колегијум и предложили да ја, као предсједник странке, будем члан Владе, а састав нове Владе одређује мандатар", навео је Селак, преноси Срна.
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