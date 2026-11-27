Аутор:АТВ редакција
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Имао сам посебно задовољство да угостим једну дјевојчицу великог талента и још већих снова, деветогодишњу Софију Драгојевић Бурлицу из Бањалуке, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Софија је својом виолином већ освојила бројна признања широм Европе, а сада је, са невјероватних 199 од могућих 200 бодова, уписала престижну Школу за музичке таленте у Ћуприји. Иза њеног осмијеха и дјечије скромности стоје велики рад, упорност и љубав према музици. А испред ње је, сигуран сам, блистава будућност", истакао је Додик у објави на друштвеним мрежама.
Додао је да је поносан сам што Република Српска има овакву дјецу.
Имао сам посебно задовољство да угостим једну дјевојчицу великог талента и још већих снова, деветогодишњу Софију Драгојевић Бурлицу из Бањалуке.
Софија је својом виолином већ освојила бројна признања широм Европе, а сада је, са невјероватних 199 од могућих 200 бодова, уписала престижну Школу за музичке таленте у Ћуприји.
Иза њеног осмијеха и дјечије скромности стоје велики рад, упорност и љубав према музици. А испред ње је, сигуран сам, блистава будућност.
Поносан сам што Република Српска има овакву дјецу. Наша је обавеза да их подржимо, да вјерујемо у њих и да им помогнемо да своје снове претворе у стварност.
Драга Софија, нека те твоја виолина одведе на највеће свјетске сцене, али нека те срце увијек враћа твојој Бањалуци и Републици Српској. ❤️— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 27, 2026
"Наша је обавеза да их подржимо, да вјерујемо у њих и да им помогнемо да своје снове претворе у стварност. Драга Софија, нека те твоја виолина одведе на највеће свјетске сцене, али нека те срце увијек враћа твојој Бањалуци и Републици Српској", додаје он.
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