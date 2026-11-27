Фото: РТРС

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствовала је свечаној вечери поводом Самита процеса Брдо-Бриони у Охриду.

Састанку ће присуствовати на позив предсједнице Сјеверне Македоније Гордане Сиљановске-Давкове, предсједнице Словеније Наташе Пирц Мусар и предсједника Хрватске Зорана Милановића. Самиту ће присуствовати и чланови Предсједништва Даријана Филиповић и Денис Бећировић. (РТРС)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.