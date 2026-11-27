Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић присуствовала је свечаној вечери поводом Самита процеса Брдо-Бриони у Охриду.
Састанку ће присуствовати на позив предсједнице Сјеверне Македоније Гордане Сиљановске-Давкове, предсједнице Словеније Наташе Пирц Мусар и предсједника Хрватске Зорана Милановића.
Самиту ће присуствовати и чланови Предсједништва Даријана Филиповић и Денис Бећировић.
(РТРС)
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