Аутор:АТВ редакција
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У Охриду сам данас разговарала са предсједником Народне скупштине и в.д. предсједника Србије Александром Чупићем, навела је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Била је ово прилика да му још једном честитам на именовању и пожелим успјех у обављању одговорне дужности која му је повјерена", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
Цвијановићева је истакла да су се усагласили да је јачање сарадње и наших братских односа у обостраном интересу.
"Мир, политичка стабилност и економски развој остају заједнички приоритети", поручила је Цвијановићева.
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