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Кандидат за предсједника Владе Републике Српске Игор Додик разговара у Бањалуци са представницима Социјалистичке партије Српске (СПС) у оквиру консултација о саставу нове Владе.
Делегацију СПС-а предводи предсједник странке Горан Селак.
Додик ће у 11.00 часова разговарати са представницима Социјалистичке партије /СП/, ДЕМОС-а и НДП-а.
У 12.00 часова заказан је састанак са представницима НПС-а и ДНС-а, у 13.00 часова са представницима Уједињене Српске, а у 14.00 часова са представницима Републичке странке Српске.
По завршетку консултација, које се одржавају у сједишту Владе Републике Српске, предвиђено је обраћање Додика медијима, које ће Срна преносити на свом "Јутјуб" каналу.
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