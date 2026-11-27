Аутор:АТВ редакција
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Број обољелих од ковида 19 и сезонског грипа је у порасту, пише портпал "Екатимерини".
Током протекле седмице, два пацијента су преминула од ковида, а један од грипа.
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Према посљедњим подацима, број обољелих од ковида 19 у Грчкој је у знатном порасту.
У болнице су прошле седмице примљена 232 нова пацијента обољела од ковида и један је повезан на респираторе, а два су преминула.
Портал истиче да је и број обољелих од сезонског грипа много већи него у истом периоду прошле године.
Број пацијената обољелих од групе у болницама порастао је прошле седмице за 115, док је претходне седмице стигло 90 људи.
Од почетка октобра регистровано је 20 тежих случајева група, уз шест преминулих, преноси Срна.
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Грчке власти апелују на старије грађане да се пријаве за превентивну вакцинацију.
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