Аутор:АТВ редакција
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Основни суд у Сребреници одредио је једномјесечни притвор за А.С. због сумње да је пријетио смрћу полицијским службеницима ПУ Зворник.
Приједлог је одређен на приједлог Окружног јавног тужилаштва у Бијељини због сумње да је А.С. починио кривично дјело угрожавање сигурности.
Како је саопштило ОЈТ Бијељина сумња се да је А.С. 22. новембра телефоном позвао дежурну службу ПС Сребреница и полицајцима Ц.А. и Е.М. упутио пријетње да ће их убити, које су они схватили озбиљно.
Након што је приведен у службене просторије због кривичног дјела угрожавање сигурности, осумњичени је и полицијском службенику Џ.Н. упутио пријетње смрћу.
”Притвор је одређен због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени боравком на слободи наставити са вршењем предметног кривичног дјела, односно поновити кривично дјело”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
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