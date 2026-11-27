Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ученик који је избоден ножем у школи током наводног терористичког напада бившег школског друга вјеровао је да ће умријети.
Жртва је питала наставника: "Да ли ћу умријети?", након што је осумњичени, како се тврди, узвикнуо "Алаху акбар" и забио кухињски нож дјечаку у врат.
Република Српска
Додик угостио талентовану Софију: Поносан сам што Српска има овакву дјецу
Осумњичени, који је у то вријеме имао 13 година, насумично је напао још једно дијете, а затим побјегао са мјеста догађаја, речено је пред судом Олд Бејли.
Њему се суди због двије оптужбе за покушај убиства, након напада ножем у средњој школи Кингсбери у Брентфорду, у сјеверозападном дијелу Лондона 10. фебруара.
Идентитет ниједног од дјеце која су учествовала у инциденту не може бити објављен јер су млађа од 18 година.
У видео-снимцима разговора са полицијом, који су приказани пороти, жртва је испричала како је дјечак ушао у учионицу тако што је попрскао спрејем против инсеката лице ученика који му је отворио врата.
"Када је ушао, угледао ме је и на тренутак смо се погледали право у очи. Нисам видио нож. Погледао је мене, ја сам погледао њега, а онда је потрчао према мени, попрскао ме спрејем, након чега сам затворио очи и рукама покушао да се одбраним".
"Покрио сам главу и затворио очи. Пет до десет секунди касније полако сам подигао главу и погледао према предњем дијелу учионице. Видио сам много ученика како плачу и вриште".
Свијет
ФСБ спријечио терористички напад на високог војног официра
"Устао сам са столице и свуда је било крви, по књигама и по поду. Стајао сам и гледао своју руку, био сам помало погрбљен и много сам крварио, крв је истицала као из цријева. Отишао сам до предњег дијела учионице. Сјећам се да сам неко вријеме сједио на наставниковој столици".
Описујући нападача, додао је:
"Иако му нисам ништа урадио, изгледао је толико бијесно, као да га је неко страшно изнервирао. Никада га раније нисам видио таквог. Сјећам се да сам, док сам се спуштао на под, скинуо наочаре и да ми је све било мутно, али сам могао да видим како ме посматра. Није га било брига. Само ме је гледао, а затим је отишао".
Ученик је рекао да "није покушао да узврати јер је било прекасно" и додао:
"Сјећам се само да је брзо трчао према мени. Убо ме је с леђа, било је 10 цм унутра. Нисам то осјетио, а остали су сјекли, близу рамена, пола центиметра од кичме. Скоро сам могао да се парализујем".
"Имао сам среће, мислим да је покушавао да ми убоде врат јер је тако убо другог дјечака, највјероватније је циљао у врат. Покушавао је да ме убоде близу кичме. Руке су ми биле на врху врата".
Наука и технологија
Лос Анђелес блокирао Гуглове функције AИ на школским уређајима
Када је наставник физичког стигао у учионицу да му пружи прву помоћ, ученик га је питао: "Хоћу ли умријети? Хоћу ли умријети?" и увјерили су га: "Не, добро си, нећеш умрјети".
Тужиоци су рекли да је осумњичени био мотивисан "екстремистичком идеологијом" и да је напад извршио у школској униформи "као терористички чин".
Осумњичени, који сада има 14 година и за кога се каже да је гајио симпатије према талибанима, наводно је желио да убије "невјернике" и затим умре као "мученик".
Он је све снимио мобилним телефоном "како би другима показао да је починио терористички напад у име Алаха", рекла је тужитељка Алисон Морган.
Наводно је током напада рекао "Алаху акбар", што значи "Бог је највећи".
Одмах након тога, осумњичени се могао чути на камери како каже: "Желим да убијам жене, желим да убијам дјецу".
Такође се наводно истиче да је рекао: "Умријећу за Алаха. Убијаћу за Алаха. Више нисам дијете, ја сам војник".
Република Српска
Цвијановић присуствовала свечаној вечери поводом Самита процеса Брдо-Бриони
Полиција га је ухапсила неколико сати касније, док је плакао, у џамији. Суђење се наставља.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч1
Занимљивости
1 ч0
Регион
1 ч0
Србија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму