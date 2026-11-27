Аутор:АТВ редакција
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Рекордни буџет Њемачке за 2027. годину у износу од 560 милијарди евра "може се оправдати", али ће у наредним годинама бити неопходно значајно смањење расхода, изјавио је у сриједу у Бундестагу немачки канцелар Фридрих Мерц, преноси дпа.
Мерц је говорио о политици владе, што представља централни дио завршне, једнонедјељне расправе о буџету. Посланици су завршну расправу започели у уторак.
Очекује се да ће посланици усвојити буџет у петак.
"У овим временима морамо заједно да схватимо и научимо... да више немамо новца за све", рекао је Мерц.
"Сви ми овде мораћемо да се одрекнемо неких идеја које су нам прирасле срцу".
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Порески приходи више неће моћи да покрију све на шта су Немци навикли, истакао је канцелар и додао да без штедње будуће генерације неће имати простора да саме одређују буџетске приоритете.
"Имамо дужност и одговорност да то заједно спречимо", рекао је Мерц.
Позвао је грађане да одлукама о расподјели јавног новца приступе као "заједница људи добре воље". Како је рекао, за то не постоји једноставна формула.
"Не постоји калкулатор који може да израчуна шта је савршено праведно", закључио је њемачки канцелар.
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