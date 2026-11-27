Аутор:АТВ редакција
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Украјински предсједник Володимир Зеленски позвао је синоћ Украјинце да у наредним данима пажљиво реагују на сигнале за ваздушну опасност, усљед информација да Русија припрема нови масовни напад.
Зеленски је ово упозорење упутио у свом вечерњем видео-обраћању, пренијела је агенција Укринформ.
Украјински предсједник је раније јуче изјавио да, према обавјештајним подацима, Русија приводи крају припреме за нови масовни напад, чије би мете поново могли да буду енергетски објекти, логистичка инфраструктура и објекти од виталног значаја у градовима и насељима.
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Зеленски је на платформи Икс захвалио екипама за поправке, енергетским компанијама, комуналним службама и Државној служби за ванредне ситуације на раду на обнови снабдијевања електричном енергијом након руских напада.
Навео је да руске снаге настављају да гађају трафостанице, далеководе и електроенергетску мрежу.
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