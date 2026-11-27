Аутор:АТВ редакција
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Неидентификована беспилотна летјелица накратко је рано јутрос ушла у ваздушни простор Летоније, саопштиле су оружане снаге те земље, након чега су подигнути борбени авиони НАТО и ангажована беспилотна летјелица за пресретање.
Због инцидента је издато упозорење о нарушавању ваздушног простора за источну општину Лудза, које је убрзо укинуто, као и накнадно упозорење нижег степена опасности за општину Балви, сјеверно од Лудзе, пренео је Ројтерс.
Инцидент се догодио у вријеме напада беспилотних летјелица на руску Лењинградску област, током којег је, према ријечима регионалног гувернера Александра Дрозденка, оборено више од 40 летјелица без посаде.
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Ово је још један у низу недавних случајева нарушавања ваздушног простора чланица ЕУ и НАТО, у вријеме све веће забринутости да би рат у Украјини могао да се прошири изван њених граница.
Пољска је у уторак оптужила Москву за намјерно нарушавање свог ваздушног простора, наводећи да је руска извиђачка беспилотна летјелица накратко прешла границу, преноси "Б92".
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