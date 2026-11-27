Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је данас да не зна да ли ће руски лидер Владимир Путин присуствовати самиту Групе Г20 наредног мјесеца на Флориди, али да, уколико та одлука од њега зависи и да жели да дође, он би могао доћи.
"Уколико жели да дође, то сигурно и може. Да се ја питам, волио бих да буде ту", изјавио је Трамп, наводећи да поједини не би жељели да виде Путина на самиту Г20 14. и 15. децембра и изразио је сумњу да би и сам Путин желио да дође.
Из Кремља је јуче саопштено да још није донијета одлука о учешћу Путина на самиту.
Руски лидер је након сусрета са Трампом прошле седмице изјавио да ће размотрити могућност присуствовања састанку али да ће, током доношења одлуке о евентуалном доласку у Америку, притом морати да у обзир узме и ситуацију у Русији.
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