Pravi ruž za usne može licu da podari trenutni sjaj, osvježi izgled i podigne samopouzdanje, a dok pojedine nijanse laskaju tenu, druge mogu da naglase godine i umor.

Ruž za usne oduvijek je bio nezaobilazan dio kozmetičke torbice svake žene. Čak i ako ne volite pretjerano da se šminkate, jedan potez ružem može licu da podari svježinu i učini da se osjećate privlačnije i samouvjerenije.

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Međutim, dok savršena nijansa može da podmladi i osvježi izgled, pogrešan izbor može da ima sasvim suprotan efekat i naglasi godine ili umor. Idealna boja ruža zavisi od tena, boje kose i očiju, oblika usana, ali i životne dobi žene.

Nakon 30. godine

Kada zakoračite u četvrtu deceniju života, stručnjaci savjetuju da ne eksperimentišete previše. Ljubičasti tonovi, na primjer, mogu da dodaju godine, dok klasične nijanse poput crvene ili boje vina ostaju odličan izbor. Nude tonovi takođe mogu lijepo da osvježe lice, naročito ako su oči naglašene suptilnim, svjetlijim nijansama.

Važna je i tekstura ruža. Nakon tridesete, hidratantni ruževi i oni sa polumat završnicom najviše laskaju usnama, dok providni sjaj može diskretno da naglasi njihov volumen. Ružičaste nijanse često su bolji izbor od narandžastih ili bež tonova jer tenu daju prirodniju svježinu. U ovom životnom dobu ruž postaje ne samo kozmetički dodatak već i suptilan saveznik u podmlađivanju izgleda.

Nakon 40. godine

S godinama usne gube intenzitet boje, a njihov oblik može blago da se promijeni. Zbog toga šminkeri preporučuju ženama nakon četrdesete da uvijek imaju pri ruci barem jedan ruž iz crvene palete.

Topli narandžasti i ružičasti tonovi, bordo i klasične crvene nijanse osvježavaju ten i vizuelno oduzimaju godine. Nude nijanse u ovom životnom dobu zahtijevaju pažljivo usklađivanje s tenom jer pogrešan izbor može učiniti da lice izgleda umorno. Ni sjajila za usne više ne laskaju svima kao ranije, pa su polumat i kremaste završnice češći izbor.

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Nakon 50. godine

U pedesetim godinama veoma svijetle nijanse mogu da naglase svaku sitnu boru i učine da lice izgleda blijedo, dok pretamni tonovi vizuelno smanjuju prirodan volumen usana, koji se s godinama ionako gubi. Mat ruževi takođe mogu biti nezgodan izbor jer ističu linije oko usana, prenosi B92.

Stručnjaci preporučuju klasičnu, intenzivnu crvenu boju kao idealan izbor u ovom životnom dobu. Ova nijansa vraća licu živost, osvježava ten i naglašava ljepotu koja dolazi s iskustvom i samopouzdanjem.

Na kraju, ruž za usne ostaje jedno od najmoćnijih kozmetičkih sredstava. Bez obzira na godine, pravilno odabrana nijansa i tekstura mogu da učine čuda – od vizuelnog podmlađivanja do samopouzdanja koje traje tokom cijelog dana.