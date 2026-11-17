Šalovi ove zime imaju mnogo veću ulogu od zaštite od hladnoće – postaju upečatljiv modni dodatak koji i najjednostavniju kombinaciju može da učini zanimljivijom.

Zimu 2026. obilježavjau raznovrsni dezeni, raskošni materijali i izražajne boje, ali i novi načini vezivanja i nošenja.

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Poslije sezona u kojima su dominirali jednostavni vuneni šalovi u neutralnim nijansama, u prvi plan dolaze raznovrsniji modeli i smjelije kombinacije. Od tankih, dugih šalova do velikih marama i mekanog vještačkog krzna, šest trendova donosi inspiraciju za osvježenje zimskog stila.

Šalovi sa paisle dezenom vraćaju se u prvi plan, donoseći prepoznatljive šare u obliku zakrivljenih kapljica i dašak retro stila. Posebno dolaze do izražaja uz jednobojne kapute, kožne jakne i jednostavne džempere. Svileni modeli lijepo dopunjuju elegantnije kombinacije, dok su vuneni topliji i praktičniji izbor za hladne dane.

Uski i dugački šalovi ponovo privlače pažnju na modnim pistama i ulicama. Nose se ležerno prebačeni oko vrata, s krajevima koji slobodno padaju preko kaputa i daju silueti izdužen izgled. Posebno lijepo dopunjuju kombinacije sa strukiranim jaknama, klasičnim pantalonama i čizmama s potpeticom.

Velike marame i šalovi sa upečatljivim dezenima lako postaju glavni akcenat zimske kombinacije. Mogu da se prebace preko ramena poput ogrtača, obmotaju oko vrata ili ležerno nose preko kaputa, s jednim krajem koji slobodno pada. Među ljubiteljkama ovog stila je i Kendal Džener, čije kombinacije pokazuju kako velika marama može da upotpuni i sasvim jednostavnu odjeću.

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Među bojama koje se izdvajaju ove sezone posebno mjesto pripada ljubičastoj. Od nježne lavande do dubokih tonova šljive, šal u ovim nijansama lako osvježava zimsku garderobu. Lijepo se uklapa uz sive, crne, bež i tamnobraon kapute i jakne, a i najjednostavnijoj svakodnevnoj kombinaciji daje upečatljiv akcenat.

Šalovi od vještačkog krzna unose dašak glamura u zimske kombinacije. Mekani i voluminozni, podjednako efektno izgledaju preko klasičnih kaputa i uz jednostavne džempere i pantalone. Posebno se izdvajaju kraći modeli, koji se prebacuju preko jednog ramena ili pričvršćuju oko vrata, prizivajući eleganciju starog Holivuda.

Svaki od ovih šalova može da osvježi i najjednostavniju zimsku kombinaciju. Dovoljno je da izaberete model koji odgovara vašem stilu i poigrate se načinima vezivanja i nošenja. Tako i kaput koji nosite godinama može da dobije sasvim nov izgled, prenosi ŽenaBlic.