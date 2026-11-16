Farmerke padaju u drugi plan: Ove pantalone se vraćaju u modu i nose se potpuno drugačije

Farmerke su godinama neprikosnoveni favorit u svakodnevnim kombinacijama, ali ove jeseni ozbiljnu konkurenciju prave im kožne pantalone. Nekada rezervisane za odvažne modne kombinacije, danas su postale jedan od najpoželjnijih komada u ženskom garderoberu.

A najbolja vijest je što ih možete nositi od jutra do večeri, bez obzira na to da li volite opušten ili elegantan stil.

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Jesen 2026. donosi povratak kožnih pantalona u najrazličitijim krojevima, od klasičnih ravnih nogavica do širokih modela koji izgledaju kao da su sišli sa modne piste. Posebno su popularne bogate jesenje nijanse, koje ovom komadu daju sofisticiraniji izgled.

Čokoladnosmeđa boja izgleda posebno

Iako crne kožne pantalone nikada ne izlaze iz mode, ove jeseni u prvi plan dolaze modeli u tamnosmeđoj boji.

Nijanse čokolade, konjaka i karamele lako se uklapaju uz bež džempere, bijele košulje i kapute u toplim tonovima. Upravo zbog toga odličan su izbor za žene koje žele da izgledaju elegantno, a da pritom ne ulažu mnogo truda u osmišljavanje kombinacije.

Posebno efektno izgledaju uz jednostavne mokasine ili čizme sa špicastim vrhom.

Široke kožne pantalone mijenjaju pravila igre

Ako ste mislili da kožne pantalone moraju da budu uske, novi trendovi će vas razuvjeriti.

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Modeli sa širokim nogavicama sve su zastupljeniji, a njihova najveća prednost je udobnost. Za razliku od pripijenih krojeva, pružaju veću slobodu pokreta i mogu da odgovaraju različitim tipovima građe.

Uz običnu bijlu majicu, oversized sako i patike izgledaju urbano i moderno, dok u kombinaciji sa elegantnom bluzom i potpeticama postaju odličan izbor za večernji izlazak.

Antilop je neočekivani favorit sezone

Pored klasične glatke kože, posebnu pažnju privlače pantalone od antilopa.

Njihova mekana tekstura daje garderobi toplinu i dozu retro elegancije, naročito kada se kombinuju sa pletenim džemperima, košuljama i dugim kaputima.

Najljepše izgledaju u zemljanim tonovima, poput boje pijeska, duvana i tamne čokolade.

Kako da ih nosite, a da ne izgledate previše sređeno?

Tajna dobrog stajlinga je u ravnoteži. Pošto su kožne pantalone same po sebi upečatljive, najbolje izgledaju uz jednostavne komade.

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Za svakodnevne prilike dovoljno je da ih obučete uz mekan džemper i ravne čizme. Za posao ih kombinujte sa klasičnom košuljom i sakoom, a za izlazak sa jednostavnim topom i efektnim nakitom.

Upravo ta prilagodljivost čini ih jednim od najzahvalnijih modnih izbora jeseni. Jedan dobar par kožnih pantalona može da zamijeni nekoliko različitih komada i da čak najjednostavniju kombinaciju učini zanimljivijom, prenosi ŽenaBlic.