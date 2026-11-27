Mandatar za sastav nove Vlade Igor Dodik razgovara sa predsjednikom NPS-a Darkom Banjcem.

Dodik će razgovarati i sa predstavnicima Ujedinjene Srpske, Republičke stranke Srpske.

U okviru današnjih konsultacija Dodik je prethodno razgovarao sa predstavnicima SPS-a, SP-a, DEMOS-a i NDP-a.

Sastanak sa predstavnicima SNSD-a koji je takođe bio planiran za danas je odgođen, a novom terminu konsultacija, mediji će biti blagovremeno obaviješteni.

Podsjećamo, na jučerašnje konsultacije bili su pozvani i predstavnici opozicionih stranaka u Srpskoj, ali se nisu odazvali.

Dodik je takav postupak opozicije ocijenio kao neodgovoran.