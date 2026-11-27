Od početka godine do kraja oktobra u Republici Srpskoj ostvareno je 1.107.659 noćenja turista, što je za 6,6 odsto više u odnosu na isti period lani kada je zabilježen rekordan broj noćenja.

Domaći turisti ostvarili su 462.829, a strani 644.830 noćenja, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

U poređenju sa deset mjeseci prošle godine, broj noćenja domaćih turista povećan je za pet, a stranih turista za 7,8 odsto.

Najveći broj noćenja ostvarili su turisti iz Srbije 196.222, zatim Hrvatske 134.757, Slovenije 81.971, Turske 35.132 i Crne Gore 27.021.

Prema vrsti turističkih mjesta, najveći broj noćenja ostvaren je u ostalim turističkim mjestima 523.466, zatim u banjskim mjestima 361.501, te planinskim 147.631.

Rast je zabilježen i kada je riječ o dolascima turista, te je za deset mjeseci ove godine registrovano 460.205 dolazaka, što je za četiri odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Od ukupnog broja dolazaka, domaći turisti ostvarili su 171.134, dok su strani turisti ostvarili 289.071 dolazak.

(Srna)