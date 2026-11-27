Osnovni sud u Srebrenici odredio je jednomjesečni pritvor za A.S. zbog sumnje da je prijetio smrću policijskim službenicima PU Zvornik.

Prijedlog je određen na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini zbog sumnje da je A.S. počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Kako je saopštilo OJT Bijeljina sumnja se da je A.S. 22. novembra telefonom pozvao dežurnu službu PS Srebrenica i policajcima C.A. i E.M. uputio prijetnje da će ih ubiti, koje su oni shvatili ozbiljno.

Nakon što je priveden u službene prostorije zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, osumnjičeni je i policijskom službeniku Dž.N. uputio prijetnje smrću.

”Pritvor je određen zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni boravkom na slobodi nastaviti sa vršenjem predmetnog krivičnog djela, odnosno ponoviti krivično djelo”, saopštilo je OJT Bijeljina.