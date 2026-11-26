Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Naseru Oriću, Nikolini Šljivić i ostalim osumnjičenima koji su uhapšeni u akciji "Emisar" jer bi mogli uništiti i sakriti dokaze, ometati postupak, kao i zbog drugih okolnosti.

Pritvor je određen N. O. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa krivičnim djelom pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, sprečavanje dokazivanja i krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju, saopšteno je iz Okružnog suda.

U pritvoru će ostati N. Š. i S. D. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja i krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju.

Osumnjičenom M. M. pritvor je određen zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, u vezi sa krivičnim djelom pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela i krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju.

Hronika Orić, Šljivićeva i ostali smješteni u pritvorsku jedinicu KPZ Banjaluka

Drugom osumnjičenom inicijala M. M. određen je pritvor zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja u vezi sa krivičnim djelom sprečavanje dokazivanja i krivičnim djelom teško ubistvo u pokušaju.

Iz Suda su naveli da je pritvor za N. O, N. Š. i S. D. određen zbog postojanja bojazni da bi mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za krivični postupak ili ometati krivični postupak uticajem na saučesnike i prikrivače, kao i zbog naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će ponoviti krivična djela koja im se stavljaju na teret.

Za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna.

Hronika Određen pritvor Naseru Oriću i ostalima uhapšenima u akciji ”Emisar"

Takođe, pritvor im je određen i zbog okolnosti koje se odnose na način izvršenja krivičnih djela i njihove posljedice, koja su posebno teška i ukazuju na postojanje vanrednih okolnosti, zbog čega bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Dvojici osumnjičenih istih inicijala M. M. pritvor je određen zbog bojazni da bi mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za krivični postupak ili ometati krivični postupak uticajem na svjedoke.

Naser Orić, Nikolina Šljivić, Siniša Derganc, Mesud Mustafić i Mustafa Mustafić, uhapšeni su zbog sumnje da su pomagali u skrivanju odbjeglog Đorđa Ždrale, za kojim se traga zbog pokušaja ubistva Koste Pandurevića.