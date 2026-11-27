Ustavni sud Republike Srpske ocijenio je da je krnji Ustavni sud BiH nedavnim odlukama postupio suprotno Ustavu BiH, dovodeći u pitanje mehanizam zaštite entitetskog vitalnog interesa koji predstavlja ustavnu garanciju za entitete, čime je potpuno negirao jedan od važnih elemenata ustavnopravnog uređenja BiH, suprotno ideji konsocijativne demokratije na kojoj se ovaj mehanizam zasniva.

Ako Ustavni sud BiH zaista ima nadležnost da preispituje veto člana predsjedništva BiH i odluku Narodne skupštine Republike Srpske u vezi s tim vetom, postavlja se pitanje njegove funkcionalnosti i efikasnosti, odnosno mehanizam veta prestaje da postoji kao takav, jer njegovo korišćenje i dejstva zavise od stava Ustavnog suda BiH, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Osim toga, što je prisvajajući sebi nadležnost da odlučuje o vitalnom interesu entiteta, Ustavni sud BiH je uveo novi kriterijum za ocjenu ustavnosti koji Ustav BiH ne poznaje – "funkcionalnost države", ukazuju iz Ustavnog suda Republike Srpske.

Radi se o veoma neodređenom i fluidnom pojmu, primjenom kojeg Ustavni sud BiH – ne samo u ovom slučaju – već i za ubuduće otvara prostor za arbitrarnost i tako stvara pravnu nesigurnost u postupku zaštite ustavnosti i zakonitosti.

"Donošenjem predmetne odluke prema ovom mjerilu, Ustavni sud BiH je obesmislio jedan od osnovnih instrumenata za zaštitu federalnog uređenja BiH i ustavnopravne pozicije Republike Srpske, te tako postupio suprotno Ustavu BiH čiji bi zaštitnik trebalo da bude", naglašava se u saopštenju.

Ustavni sud Republike Srpske ističe, da Ustav BiH u članu VI/3.a ne predviđa nadležnost Ustavnog suda BiH da rješava pitanje neslaganja između članova Predsjedništva BiH, niti da se upušta u ocjenu opravdanosti ili političke cjelishodnosti odluke jednog člana Predsjedništva BiH da pokrene mehanizam zaštite vitalnog interesa entiteta iz kojeg dolazi.

Ustavni sud BiH u navedenoj odluci konstatuje da "izostanak izričite odredbe o ulozi Ustavnog suda u članu V/2. st. c i d Ustava BiH ne isključuje, dakle, njegovu nadležnost kada se pred njim postavi spor o tumačenju i primjeni te ustavne odredbe".

"Ustavni sud BiH ne spori da nema izričite ustavne odredbe o njegovoj ulozi u primjeni člana V/2. st. c i d Ustava BiH , ali se ipak – mimo odredaba Ustava BiH – upustio u ocjenu da li određeni akt uopšte otvara pitanje vitalnog interesa entiteta, a potom i da li je destruktivan po vitalni interes entiteta", ukazuju u Ustavnom sudu Republike Srpske.

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Osim toga, Ustavni sud BiH se upustio i u ocjenu pomenute odluke Narodne skupštine Republike Srpske, koja po svojoj pravnoj prirodi ne predstavlja opšti pravni akt kojeg ovaj organ donosi u vršenju zakonodavne vlasti, već odluku zahtijevane kvalifikovane većine kojim se potvrđuje stav člana Predsjedništva BiH o štetnosti odluke Predsjedništva BiH po vitalni interes entiteta.

Detaljniju analizu o faktičkom dejstvu ove i sličnih odluka Ustavnog suda BiH u odnosu na ustavnopravni sistem Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Ustavni sud Republike Srpske će, na osnovu člana 115 Ustava Republike Srpske, prezentovati u narednom obavještenju koje će uputiti najvišim organima vlasti u Republici Srpskoj.

Krnji Ustavni sud BiH ranije je donio odluku kojom je stavljena van snage izjava člana Predsjedništva BiH Željke Cvijanović i odluku Narodne skupštine Republike Srpske o proglašenju odluke Predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika veoma štetnom po vitalne interese Republike Srpske.

Potpredsjednik krnjeg Ustavnog suda BiH Valerija Galić dala je izjavu o neslaganju sa ovom odlukom.