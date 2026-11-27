Аутор:Александра Тољ Ружић
Коментари:0
Члан Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, из реда бошњачког народа, односно из СДА, биће Мирсад Заимовић, потврдио је за АТВ извор из СДА.
Заимовић је годинама уназад био један од кључних људи СДА у Парламенту ФБиХ. У пет мандата, са прекидима, биран је у Представнички дом, а у мандату од 2019. до 2022. године обављао је функцију предсједавајућег.
Република Српска
Почео састанак Додика са представницима СПС-а
По струци је економиста и спада у ред умјерених политичара. Његов рад на челу Парламента обиљежила је пандемија вируса корона. Упркос критикама опозиције на рачун његовог рада, његов стил руковођења карактерисао је толерантан приступ.
Обављао је низ функција у БХ Телекому, а од 2015. до 2018. године био је генерални директор овог значајног јавног предузећа.
Шеф Клуба посланика СДА, према досад познатој расподјели функција, биће Харис Захирагић.
Захирагић је у два мандата биран у Скупштину Кантона Сарајево, а у претходном мандату је из кантоналне скупштине изабран у Клуб Бошњака Дома народа Парламента ФБиХ.
Завршио је Правни факултет, а истакао се као један од лидера Студентског парламента Универзитета у Сарајеву.
Србија
Ко су све били предсједници Србије, а ко вршиоци дужности?
На посљедњим изборима освојио је приближно 31.500 гласова. За разлику од Заимовића, спада у ред политичара изразито оштрог и конфронтирајућег наступа.
Оно што је до сада познато јесте да би мандатар за састав Владе ФБиХ требало да буде зенички кадар СДА, Незир Пивић.
Пивић је актуелни премијер Зеничко-добојског кантона. У претходном мандату био је посланик у Представничком дому Парламента ФБиХ, а мандат је освојио и на овим изборима, али га је ставио у мировање.
Доктор је правних наука и спада у ред истакнутих правника међу кадровима СДА. Два пута је обављао функцију замјеника министра правде БиХ.
Када је ријеч о Парламенту ФБиХ, члан Колегијума Представничког дома требало би да буде Аднан Ефендић.
Република Српска
Додик угостио талентовану Софију: Поносан сам што Српска има овакву дјецу
Иначе, данас засједа Предсједништво СДА, а на дневном реду су управо персонална рјешења за функције у извршној и законодавној власти.
Иако се спекулише о различитим именима, мало тога је засад познато када је ријеч о кадровским рјешењима за министарске позиције, предсједавајућег Савјета министара БиХ, али и делегате у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
7 ч0
БиХ
18 ч1
БиХ
19 ч0
БиХ
19 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму