Аутор:Маријана Ивељић
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Тешко насљеђе страних интервенција и наметнутих закона треба да буде предмет озбиљног разговора. Пренијела је неке од ставова са Самита ЕУ- Западни Балкан предсједавајућа Предсједништва БиХ.
На столу је био и процес ЕУ интеграција. Указано је на Самиту на реформе, посебно у области правосуђа, које је потребно дефинисати како би БиХ отклонила препреке на европском путу.
„ Ја сам наравно делегирала теме које су важне да кажемо шта је то важно и на који начин ми можемо да вратимо нешто што се зове домаћа управа у пуном смислу те ријечи а то значи да смо ми који смо изабрани тамо од стране народа и одговорни за све процесе у земљи. Да ли је могуће и нормално да ви нешто одржите и очувате само зато што ће интервенисати неки странци. Рекла сам да је добро да нема интервенције странаца и да се то може показати као вријеме или период у којем нема ни криза зато што су већина криза изазване управо тиме што су странци интервенисали и наметали рјешења која су неприродна за БиХ“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
Тапкамо у мјесту, став је Обрада Кесића када је питању европски пут БиХ. Међутим, оцјењује да ипак охрабрује што се спајају ставови између Брисела и Вашингтона у важним питањима.
„Прва ствар јесте да се проблеми рјешавају у БиХ од стране изабраних, легитимних представника два ентитета и три конститутивна народа. Постоји разумијевање ако БиХ хоће да се изграђује то мора бити изнутра, не може нико да наметне било какво рјешење, та времена су прошла и искуство је да наметнута рјешења нису успјешна. Она само продубљују кризе“, рекао је шеф Мисије БиХ при ЕУ, Обрад Кесић.
Спроведите реформе које ц́е довести до чланства у ЕУ - поручују европски званичници земљама Западног Балкана. Ипак, признају да то није једини пут који ће довести до чланства.
"Вријеме је да гледамо у будућност, а не у прошлост. Само тако наши партнери са Западног Балкана могу да остваре стваран напредак и преузму своје одговорности као будуће чланице. Наши партнери са Западног Балкана могу да рачунају на ЕУ“, рекао је предсједник Европском савјета, Антонио Коса.
„Морамо да искористимо овај замах и претворимо га у напредак ка чланству. То захтјева посвећеност обију страна. Видимо охрабрујући напредак", рекла је предсједник Европске комисије, Урсула фон дер Лајен.
Према новембарском извјештају европске комисије ЕУ није спремна за уступке БиХ. Наводе да БиХ треба завршити усвајање закона о ВСТС и Закона о Суду БиХ и именовати главног преговарача. До тада нема ништа од новца из Плана раста. Дио тих средстава већ једном је умањен, а сад слиједи и ново умањење.
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