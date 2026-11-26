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Странка демократске акције (СДА) најавила је да ће путем овлаштених предлагача поднијети апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине за оцјену уставности измјена Закона о РТРС-у и Закона о извршном поступку, које власти Републике Српске намјеравају усвојити. Из ове странке позвали су и Тужилаштво БиХ да покрене поступак против одговорних особа.
Из СДА сматрају да је намјера ентитетских власти једнострано искључивање РТРС-а из јавног медијског система Босне и Херцеговине и избјегавање плаћања дуговања према БХРТ-у.
"Умјесто плаћања дуга, који према подацима БХРТ-а износи 110 милиона КМ, те плаћања 23 милиона према већ донесеним судским рјешењима, власти ентитета РС прибјегавају правном насиљу", навели су из СДА.
Истичу да се предложеним измјенама свјесно крше Закон о јавном РТВ систему БиХ и Закон о јавном сервису БиХ, који су усвојени 2005. године у Парламентарној скупштини БиХ.
"Очигледна је намјера власти Републике Српске да разбију јединствен, законом регулисан систем јавног медијског емитовања, што представља кривично дјело напад на уставни поредак БиХ. Стога позивамо Тужилаштво БиХ да у складу са својим надлежностима покрене поступак против одговорних особа", поручили су из СДА.
Влада Републике Српске утврдила је данас, на 37. сједници, у Бањалуци, Приједлог Закона о допунама Закона о Радио-телевизији Републике Српске, којим се прописује да Радио-телевизија Републике Српске има статус јавног предузећа од општег интереса за Републику Српску.
Закон прописује да је обезбјеђење и емитовање програма РТРС-а, информисање грађана и функционалност система од општег интереса за Републику Српску.
Прописује се и могућност успостављања сарадње РТРС-а са Медијским системом Републике Српске (СРНА) кроз међусобно пружање материјално-техничке, организационе и друге подршке, потписивањем посебног Споразума о међусобној сарадњи и пружању подршке ради обезбјеђивања континуитета обављања дјелатности РТРС-а и СРНЕ.
Правобранилаштво Републике Српске одређено је да заступа РТРС пред судовима и другим надлежним органима, предузима правна средства ради заштите и остваривања имовинских права и интереса, те врши и друге послове одређене Законом о Правобранилаштву Републике Српске.
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