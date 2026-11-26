Аутор:АТВ редакција
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Два припадника Оружаних снага БиХ удаљена су с дужности због мањка 226.000 литара дизел-горива у војном складишту "Стојковићи" код Новог Травника.
Ову информацију је потврдио начелник Заједничког штаба ОСБиХ, генерал-пуковник Гојко Кнежевић.
Кнежевић је рекао да је комплетну истрагу преузело Тужилаштво БиХ, а да су у њу укључени и СИПА и Генерални инспекторат Министарства одбране и Оружаних снага БиХ.
Због истраге која је у току, како је рекао, не може износити више детаља, али се нада да ће бити утврђене све околности јер је ријеч о озбиљним количинама горива.
"Имамо ми своје процјене, али процјене су једно, а друго је оно што ће сама истрага на крају показати", рекао је Кнежевић.
Министар одбране у Савјету министара БиХ Зукан Хелез рекао је да није познато када је гориво почело нестајати.
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Према његовим ријечима, могуће је да се то дешавало прије 10 или 20 година, али и у посљедњих неколико мјесеци. Истакао је да је мањак открило актуелно руководство, које је у истрагу укључило све надлежне институције, од Тужилаштва и судова на нивоу БиХ до служби и инспектората у систему одбране.
Ко су удаљени припадници и колика је вриједност несталог горива, на конференцији није речено.
На конференцији је било ријечи и о припаднику ОСБиХ код којег су пронађена опојна средства. Кнежевић је рекао да је он удаљен с дужности до окончања поступка те да ће се, осим дисциплинским поступком, случајем бавити и тужилаштво јер постоје елементи кривичног дјела.
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Хелез је потврдио да је тај припадник привремено суспендован до окончања судског поступка. Додао је да ниједан систем није имун на оно што се дешава у друштву те да су наркотици велики проблем у БиХ, с којим се полицијске агенције и тужилаштва суочавају свакодневно, пише Кликс.
Кнежевић је упозорио да овакви поступци често предуго трају јер дисциплински не може бити окончан прије судског, што, како је оцијенио, на одређени начин погодује онима који се баве таквим радњама.
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"Имамо ту и других изазова, као што су кладионице и тако даље. Све су то пошасти које нису добре, како за друштво у цијелости тако и за припаднике овог система", рекао је Кнежевић.
Министарство одбране БиХ крајем септембра саопћило је да озбиљно приступа наводима о нестанку горива из складишта "Стојковићи" и да је формиран тим за провјере.
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