Аутор:АТВ редакција
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Од распада некадашње Југославије до предстојећих избора, Србију је на функцији предсједника представљало пет изабраних политичара.
У појединим периодима, због истека мандата, неизабраног насљедника или оставке, дужност шефа државе обављали су и вршиоци дужности.
Предсједник Народне скупштине Србије Александар Чупић расписао је 26. новембра предсједничке изборе који ће бити одржани 27. децембра 2026. године. Повод за ново гласање је оставка Александра Вучића, који је 27. септембра напустио функцију предсједника Републике, након чега је дужност шефа државе прешла на предсједника парламента.
Пред предстојеће изборе, занимљиво је подсјетити се ко је све у протекле три и по деценије сједио у предсједничкој фотељи, али и ко је у периодима политичких промјена и изборних застоја привремено преузимао ту функцију.
Слободан Милошевић – први предсједник у новом републичком периоду
Када је ријеч о предсједницима Србије у периоду распада СФРЈ и након њега, први на листи је Слободан Милошевић. Функцију предсједника Републике Србије обављао је од 11. јануара 1991. до 23. јула 1997. године.
Прије тога, од 1989. до 1991, био је предсједник Предсједништва Социјалистичке Републике Србије.
Милошевић је на предсједничким изборима побиједио 1990. и 1992. године. Након два предсједничка мандата, према тадашњем Уставу Србије, није могао поново да буде биран на ту функцију, па је 1997. постао предсједник Савезне Републике Југославије.
Између његовог одласка и ступања на дужност наредног предсједника, функцију вршиоца дужности обављао је Драган Томић, од 23. јула до 29. децембра 1997. године.
Наслиједио га је Милан Милутиновић, који је предсједник Србије био од 29. децембра 1997. до 29. децембра 2002. године.
Милутиновић је за предсједника изабран у децембру 1997, а његов мандат обиљежили су НАТО бомбардовање 1999. године, политичке промјене 2000. и период великих друштвених превирања.
Након истека његовог мандата Србија је ушла у један од најдужих периода без новоизабраног предсједника. Чак три предсједничка изборна циклуса, током 2002. и 2003. године, нису донијела побједника. Разлог је било тадашње правило према којем је на изборе морало да изађе више од половине уписаних бирача.
Због немогућности да се изабере нови предсједник, дужност је преузела Наташа Мићић, тадашња предсједница Народне скупштине. Била је прва жена на челу државе у улози вршиоца дужности, а ту функцију обављала је од 30. децембра 2002. до 4. фебруара 2004. године.
Њен период на челу државе обиљежило је и проглашење ванредног стања након убиства премијера Зорана Ђинђића у марту 2003. године.
Након ње, током 2004. године, на функцији в. д. предсједника смјењивала су се још тројица политичара. Драган Маршићанин обављао је ту дужност од 4. фебруара до 3. марта, Војислав Михаиловић од 3. до 4. марта, док је Предраг Марковић био в. д. предсједника од 4. марта до 11. јула 2004. године.
Посебно је занимљив случај Војислава Михаиловића, унука генерала Драгољуба Драже Михаиловића, који је на челу државе провео свега један дан. Ови кратки прелазни периоди били су посљедица промјена на мјесту предсједника Народне скупштине, чији је предсједник по тадашњим правилима преузимао дужност шефа државе.
Након вишегодишњег периода политичке нестабилности, Србија је у јулу 2004. добила новог изабраног предсједника – Бориса Тадића.
Тадић је на предсједничким изборима побиједио 2004. године, а реизабран је и 2008. Функцију је обављао од 11. јула 2004. до 5. априла 2012. године, када је поднио оставку и скратио свој мандат како би предсједнички избори били одржани заједно са парламентарним.
Његову дужност привремено је преузела Славица Ђукић Дејановић, тадашња предсједница Народне скупштине. Била је в. д. предсједнице Републике од 5. априла до 31. маја 2012. године.
На предсједничким изборима 2012. године догодила се значајна промјена. У другом кругу Томислав Николић побиједио је дотадашњег предсједника Бориса Тадића и 31. маја 2012. преузео дужност.
Николић је на челу Србије остао до 31. маја 2017. године, када га је наслиједио Александар Вучић.
Александар Вучић први пут је изабран за председника Србије на изборима одржаним 2. априла 2017. године, а дужност је преузео 31. маја исте године.
Пет година касније, на изборима 3. априла 2022, освојио је и други мандат. На функцији је остао до 27. септембра 2026. године, када је поднио оставку, прије истека другог мандата.
Након његове оставке, дужност вршиоца дужности предсједника Републике преузела је предсједница Народне скупштине Ана Брнабић, којој је Вучић предао дужност 28. септембра. Она је ову функцију обављала до избора новог председника парламента.
За предсједника Народне скупштине 19. новембра 2026. изабран је Александар Чупић, који је тиме преузео и дужност вршиоца дужности предсједника Републике.
Управо је Чупић 26. новембра потписао одлуку о расписивању предсједничких избора за 27. децембар.
Пред Србијом је сада ново предсједничко гласање, заказано за 27. децембар 2026. године. Грађани ће тада одлучивати ко ће бити наредни изабрани предсједник Републике и тако постати шести изабрани предсједник у овом историјском низу.
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