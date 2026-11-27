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Kandidat za predsjednika Vlade Republike Srpske Igor Dodik razgovara u Banjaluci sa predstavnicima Socijalističke partije Srpske (SPS) u okviru konsultacija o sastavu nove Vlade.
Delegaciju SPS-a predvodi predsjednik stranke Goran Selak.
Dodik će u 11.00 časova razgovarati sa predstavnicima Socijalističke partije /SP/, DEMOS-a i NDP-a.
U 12.00 časova zakazan je sastanak sa predstavnicima NPS-a i DNS-a, u 13.00 časova sa predstavnicima Ujedinjene Srpske, a u 14.00 časova sa predstavnicima Republičke stranke Srpske.
Po završetku konsultacija, koje se održavaju u sjedištu Vlade Republike Srpske, predviđeno je obraćanje Dodika medijima, koje će Srna prenositi na svom "Jutjub" kanalu.
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