Kuća „Predah“ namijenjena za privremeno i dugoročno zbrinjavanje djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju prema najavama predstavnika Grada Banjaluka krajem ove godine bi trebala otvoriti svoja vrata korisnicima.

Bar su to bile posljednje najave predstavnika Gradske uprave Banjaluka, a ako je suditi po trenutnom stanju, presjecanje vrpce će sačekati narednu godinu.

Kuća „Predah“ ATV

Sezona padavina je uveliko počela, radovi su usporeni, a na gradilištu danas, zatekli smo svega dva radnika. Kako pomenutom dinamikom nadležni planiraju završiti ovaj projekat do kraja godine nije poznato.

Ono što je poznato da se za isti raspisuju i dalje javne nabavke, na ime nepredviđenih i dodatnih radova. Tako je posljednja raspisana 12. novembra na ime izvođenja dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji „Kuće Predah-druga faza“. Ova javna nabavka će koštati 317.397,56 KM sa PDV-om.

Javna nabavka - Kuća Predah Grad Banja Luka

Podsjećanja radi, „Transparency International“ u BiH je podnio krivičnu prijavu Okružnom javnom tužilaštvu u Banjoj Luci protiv odgovornih u Gradskoj upravi zbog sumnji da je počinjeno krivično djelo davanja pogodnosti privrednim subjektima i zloupotrebe službenog položaja u vezi s javnom nabavkom za izgradnju Kuće “Predah” u ovom gradu.

U krivičnoj prijavi, kako je za Detektor pojasnio Damjan Ožegović iz "Transparency Internationala" (TI) u BiH, spomenuto je da postoji mogućnost nedozvoljenog dogovaranja s ponuđačima.

Banja Luka Zašto su stali radovi na izgradnji Kuće „Predah“?

“Ovo smo podnijeli iz razloga jer je gradonačelnik Banje Luke krajem augusta donio odluku kojom je prihvaćen prijedlog Komisije za javnu nabavku za izvođenje radova na izgradnji kuće „Predah“ kojom je ponuđač „Gradip“ d.o.o iz Prnjavora izabran kao najpovoljniji u tom postupku javne nabavke”, kazao je.

Ožegović je pojasnio da je “Predah” zamišljena kao kuća za roditelje djece s poteškoćama u razvoju koji dolaze na liječenje u Banju Luku kako bi imali gdje da odsjedaju dok su njihova djeca na liječenju.

Kuća Predah ATV

Naveo je kako su na ovaj postupak javne nabavke pristigle četiri ponude, te da su tri ocijenjene kao prihvatljive i da je pristupljeno zakazanoj e-aukciji.

Dodao je da tokom aukcije nisu uopšte ponuđene nikakve nove cijene, iako su bila tri od četiri ponuđača. Ponuđač koji je izabran, kako je pojasnio Ožegović, izabran je s ponuđenom cijenom od 999.178 KM sa uključenim PDV-om.

Ožegović je podsjetio na medijske navode, fotografije i videosnimke koji su bili uživo prilikom polaganja kamena temeljca, kada je gradilište ograđeno i postavljena tabla sa osnovnim obaveznim informacijama, među kojim je bio i naziv izvođača “Gradip” i to deset mjeseci prije izbora u postupku javne nabavke.

Prema posljednjoj objavi gradonačelnika Draška Stanivukovića, riječ je o objektu površine preko 750 kvadrata, u koji se ulaže više od 3 miliona KM, a ukoliko se nastave raspisivati javne nabavke na ime nepredviđenih radova, ovaj projekat bi mogao biti dosta skuplji.