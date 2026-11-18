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Foto: Pexels/ SERHAT TUĞ

Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini dijelovi Banjaluke biće privremeno bez električne energije.

Prema rasporedu „Elektrokrajine“, isključenja su planirana u sljedećim terminima: - Od 9.00 do 10.30 časova – dijelovi naselja Vrbanja, Debeljaci i Zeleni vir; - Od 9.30 do 11.30 časova – dijelovi Ulice Đure Đakovića; - Od 9.00 do 14.00 časova – dijelovi Ulice Jovice Savinovića i naselja Motike; - Od 10.00 do 12.00 časova – dio Poslovne zone Ramići; - Od 12.00 do 13.30 časova – dio Ulice Veljka Mlađenovića. Iz „Elektrokrajine“ navode da su prekidi u isporuci električne energije planirani zbog izvođenja radova.

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