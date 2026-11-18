Autor:ATV redakcija
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Zbog planiranih radova na elektromreži, pojedini dijelovi Banjaluke biće privremeno bez električne energije.
Prema rasporedu „Elektrokrajine“, isključenja su planirana u sljedećim terminima:
- Od 9.00 do 10.30 časova – dijelovi naselja Vrbanja, Debeljaci i Zeleni vir;
- Od 9.30 do 11.30 časova – dijelovi Ulice Đure Đakovića;
- Od 9.00 do 14.00 časova – dijelovi Ulice Jovice Savinovića i naselja Motike;
- Od 10.00 do 12.00 časova – dio Poslovne zone Ramići;
- Od 12.00 do 13.30 časova – dio Ulice Veljka Mlađenovića.
Iz „Elektrokrajine“ navode da su prekidi u isporuci električne energije planirani zbog izvođenja radova.
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