Autor:ATV redakcija
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Banjalučki aerodrom tokom 10 mjeseci ove godine imao je 59.985 putnika manje (14,31 odsto) nego u istom periodu lani, te je tako jedini aerodrom u Bosni i Hercegovini koji je zabilježio manji broj putnika.
Prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, kroz aerodrom u Mahovljanima od januara do oktobra prošla su 359.242 putnika i bilo je 3.713 operacija.
U istom periodu lani, broj putnika je bio 419.227 i 4.184 operacije. Dakle, smanjen je i broj operacija.
Najveći rast i broja putnika i broja operacija imao je aerodrom u Tuzli, koji je zabilježio 270.625 putnika više, kao i 1.921 operaciju više.
U prevodu, u ovoj godini, tokom 10 mjeseci, tuzlanski aerodrom imao je 554.939 putnika, dok ih je u istom periodu lani imao 284.314. Kada je riječ o broju operacija, u 2025. godini imali su 1.692 operacije, a ove godine 3.613.
Iako je imao manje operacija, više putnika zabilježio je aerodrom u Mostaru.
U ovoj godini, za 10 mjeseci, imali su 67.064 opslužena putnika kroz 1.242 operacije, što je 1.484 putnika više i 243 operacije manje u odnosu na prošlogodišnji broj iz istog perioda.
I očekivano, najveće brojke i ove godine ima aerodrom u Sarajevu.
Naime, prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, od januara do oktobra Sarajevo je imalo 1.973.069 putnika, što je više za 17.532 putnika u odnosu na isti period lani.
Iako je zabilježen rast broja putnika, sarajevski aerodrom imao je manji broj operacija. Tako ih je u ovoj godini bilo 16.480, a prošle godine u istom periodu 17.170.
Zimski red letenja donio je promjene na tuzlanskom aerodromu, gdje tokom zimskih mjeseci neće biti letova za Pariz Beauvais. Takođe, ni Geteborg nije uvršten u ponudu za predstojeće zimske mjesece, a letove je obustavila i kompanija "Pegasus", koja je letjela ka Istanbulu.
S druge strane, banjalučki aerodrom nakon ljeta ponovo vraća liniju za Tivat, i to u periodu novogodišnjih praznika.
Tako će svi oni koji požele Novu godinu ili prve dane nove godine provesti uz more, do Crne Gore moći letjeti 31. decembra, kao i 3, 5. i 10. januara.
Putnici koji požele letjeti sa mostarskog aerodroma u narednoj godini zasigurno će moći putovati do Rima, Barija i Palerma.
Naime, Aerodrom u Mostaru potpisao je novi ugovor sa avio-kompanijom "Skaj Alps" za ljetnu sezonu 2027. godine.
Tako će ovaj aerodrom s Barijem i Palermom biti povezan dva puta sedmično, dok će linija za Rim biti dostupna tri puta sedmično.
Letovi će započeti 14. maja i trajaće do 18. oktobra 2027. godine.
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