Banjalučki aerodrom tokom 10 mjeseci ove godine imao je 59.985 putnika manje (14,31 odsto) nego u istom periodu lani, te je tako jedini aerodrom u Bosni i Hercegovini koji je zabilježio manji broj putnika.

Prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, kroz aerodrom u Mahovljanima od januara do oktobra prošla su 359.242 putnika i bilo je 3.713 operacija.

U istom periodu lani, broj putnika je bio 419.227 i 4.184 operacije. Dakle, smanjen je i broj operacija.

Šta govore podaci za aerodrome u Tuzli i Mostaru?

Najveći rast i broja putnika i broja operacija imao je aerodrom u Tuzli, koji je zabilježio 270.625 putnika više, kao i 1.921 operaciju više.

U prevodu, u ovoj godini, tokom 10 mjeseci, tuzlanski aerodrom imao je 554.939 putnika, dok ih je u istom periodu lani imao 284.314. Kada je riječ o broju operacija, u 2025. godini imali su 1.692 operacije, a ove godine 3.613.

Iako je imao manje operacija, više putnika zabilježio je aerodrom u Mostaru.

U ovoj godini, za 10 mjeseci, imali su 67.064 opslužena putnika kroz 1.242 operacije, što je 1.484 putnika više i 243 operacije manje u odnosu na prošlogodišnji broj iz istog perioda.

Kakve brojke bilježi aerodrom u Sarajevu?

I očekivano, najveće brojke i ove godine ima aerodrom u Sarajevu.

Naime, prema podacima Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, od januara do oktobra Sarajevo je imalo 1.973.069 putnika, što je više za 17.532 putnika u odnosu na isti period lani.

Iako je zabilježen rast broja putnika, sarajevski aerodrom imao je manji broj operacija. Tako ih je u ovoj godini bilo 16.480, a prošle godine u istom periodu 17.170.

Koje promjene donosi zimski red letenja?

Zimski red letenja donio je promjene na tuzlanskom aerodromu, gdje tokom zimskih mjeseci neće biti letova za Pariz Beauvais. Takođe, ni Geteborg nije uvršten u ponudu za predstojeće zimske mjesece, a letove je obustavila i kompanija "Pegasus", koja je letjela ka Istanbulu.

S druge strane, banjalučki aerodrom nakon ljeta ponovo vraća liniju za Tivat, i to u periodu novogodišnjih praznika.

Tako će svi oni koji požele Novu godinu ili prve dane nove godine provesti uz more, do Crne Gore moći letjeti 31. decembra, kao i 3, 5. i 10. januara.

Koje linije najavljuje mostarski aerodrom?

Putnici koji požele letjeti sa mostarskog aerodroma u narednoj godini zasigurno će moći putovati do Rima, Barija i Palerma.

Naime, Aerodrom u Mostaru potpisao je novi ugovor sa avio-kompanijom "Skaj Alps" za ljetnu sezonu 2027. godine.

Tako će ovaj aerodrom s Barijem i Palermom biti povezan dva puta sedmično, dok će linija za Rim biti dostupna tri puta sedmično.

Letovi će započeti 14. maja i trajaće do 18. oktobra 2027. godine.

(Nezavisne)