Ruska Federacija smatra da su najozbiljnije prijetnje dejtonskom ustavnom poretku u BiH destruktivno miješanje Zapada u unutrašnje pitanja posredstvom OHR-a koji što prije treba zatvoriti, navode iz ruske Ambasade.

"Ruska Federacija, kao država garant Dejtonskog sporazuma, dosljedna je stavu da ovaj dokument ostaje nezamjenjiv temelj mirnog rješenja u BiH i osnova za nastavak razvoj zemlje na osnovu dijaloga, međusobnog uvažavanja i postizanja kompromisa", rečeno je Srni ruskoj Ambasadi povodom 31 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma.

Iz ovog diplomatskog predstavništva istakli su da se OHR odavno pretvorio u instrument neokolonijalnog poretka i ometa domaće političke aktere u samostalnom pronalaženju rješenja za postojeća pitanja, u preuzimanju pune odgovornosti za njihovo sprovođenje.

"S tim u vezi, zalažemo se za što skorije zatvaranje ove institucije, čije djelovanje je destabilizirajuće za situaciju u BiH", naveli su u Ambasadi.

Puna 31 godina navršiće se sutra od kada je u američkoj bazi Rajt Peterson u Dejtonu parafiran Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa, čime je okončan rat u BiH i uspostavljen njen ustavno-pravni poredak.