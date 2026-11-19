Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je novoizabranom predsjedniku Skupštine Srbije Aleksandru Čupiću izbor na ovu odgovornu funkciju i izrazila nadu da će povjerenu dužnost obavljati posvećeno i uspješno.

"Uvjerena sam da ćemo nastaviti da jačamo institucionalnu i svaku drugu saradnju Republike Srpske i Srbije, u duhu bliskih i bratskih odnosa, a na dobrobit svih naših građana", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Novoizabranom predsjedniku Narodne skupštine Republike Srbije Aleksandru Čupiću čestitam izbor na ovu odgovornu funkciju, sa iskrenom nadom da će povjerenu dužnost obavljati posvećeno i uspješno. Uvjerena sam da ćemo nastaviti da jačamo institucionalnu i svaku drugu saradnju Republike Srpske i Srbije, u duhu bliskih i bratskih odnosa, a na dobrobit svih naših građana. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 19, 2026

Kandidat "Studentske liste" Aleksandar Čupić izabran je danas za predsjednika Skupštine Srbije. Za Čupića je glasalo 140 narodnih poslanika od 239 prisutnih.