U Austriji se i dalje traga za 20-godišnjim Adelom Vejzovićem, mladićem porijeklom iz Tuzle kojem se svaki trag izgubio 10. novembra 2026. godine, prenosi Kroativ.at.

Njegov nestanak prijavljen je policiji, a porodica i bliske osobe uputile su apel građanima da pomognu u njegovom pronalasku.

Adel živi u mjestu Haid, nedaleko od Ansfeldena i Linca, u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji.

Prema informacijama objavljenim u apelu za pomoć, posljednji put je viđen 10. novembra oko dva sata iza ponoći u ulici Kremstalstraße, na području Haida, u okrugu Linc-Land.

Od tada nema potvrđenih informacija o njegovom kretanju niti o tome gdje se trenutno nalazi.

Opis nestalog mladića

Adel ima 20 godina, visok je između 175 i 180 centimetara i ima obrijanu glavu.

U trenutku posljednjeg viđenja nosio je sivu jaknu s krznom, bež košulju, plave farmerke i crne gležnjače.

Njegova fotografija i opis objavljeni su na plakatu za potragu kako bi ga građani lakše prepoznali.

Apel za pomoć posebno je upućen stanovnicima Haida, Ansfeldena, Trauna, Linca i okolnih mjesta.

Poziv građanima

Svi koji su Adela vidjeli nakon 10. novembra ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku pozivaju se da se jave austrijskoj policiji.

Porodica se nada da će informacije građana pomoći da se mladić što prije pronađe i vrati svojim najbližima.

(Kroativ)