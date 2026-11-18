Autor:ATV redakcija
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U Austriji se i dalje traga za 20-godišnjim Adelom Vejzovićem, mladićem porijeklom iz Tuzle kojem se svaki trag izgubio 10. novembra 2026. godine, prenosi Kroativ.at.
Njegov nestanak prijavljen je policiji, a porodica i bliske osobe uputile su apel građanima da pomognu u njegovom pronalasku.
Adel živi u mjestu Haid, nedaleko od Ansfeldena i Linca, u austrijskoj saveznoj pokrajini Gornjoj Austriji.
Prema informacijama objavljenim u apelu za pomoć, posljednji put je viđen 10. novembra oko dva sata iza ponoći u ulici Kremstalstraße, na području Haida, u okrugu Linc-Land.
Od tada nema potvrđenih informacija o njegovom kretanju niti o tome gdje se trenutno nalazi.
Adel ima 20 godina, visok je između 175 i 180 centimetara i ima obrijanu glavu.
U trenutku posljednjeg viđenja nosio je sivu jaknu s krznom, bež košulju, plave farmerke i crne gležnjače.
Njegova fotografija i opis objavljeni su na plakatu za potragu kako bi ga građani lakše prepoznali.
Apel za pomoć posebno je upućen stanovnicima Haida, Ansfeldena, Trauna, Linca i okolnih mjesta.
Svi koji su Adela vidjeli nakon 10. novembra ili imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u njegovom pronalasku pozivaju se da se jave austrijskoj policiji.
Porodica se nada da će informacije građana pomoći da se mladić što prije pronađe i vrati svojim najbližima.
(Kroativ)
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