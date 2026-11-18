Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila je Srni da konstituisanje novog saziva Parlamentarne skupštine predstavlja šansu za dejtonsku BiH i povratak dogovorenom i potpisanom izvornom tekstu Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Vulićeva je istakla i činjenicu da se 21. novembar, dan kada je uspostavljen Opšti okvirni sporazuma za mir u BiH, praznuje u Republici Srpskoj kao republički praznik, dok je u Federaciji BiH /FBiH/ to sasvim običan dan.

"To je primjer i dokaz koliko nikada iskreno nisu prihvatili dejtonsku BiH, već su se nadali da je ona samo faza na putu ka povratku takozvanoj republici i ratnim ciljevima koji nisu ostvareni", navela je Vulićeva.

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Ona je izrazila uvjerenje da poslanici iz FBiH iskreno izgovaraju svečanu izjavu

koja, između ostalog, podrazumijeva poštovanje Ustava koji je dio Dejtonskog sporazuma i jednaka prava svih konstitutivnih naroda, što sada nije slučaj.

Vulićeva je napomenula da još nije zvanično utvrđeno šta se desilo sa originalnim primjerkom Dejtonskog sporazuma koji je "nestao" u Sarajevu, a BiH uručen kao potpisani primjerak.

"Da li je ukraden ili sakriven, zvanično nikada nije utvrđeno", rekla Vulićeva, prenosi Srna.