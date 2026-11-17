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Sa tugom sam primila vijest o padu aviona „Mig-29“ Vojske Srbije kod Stare Pazove, u kojem je život izgubio pilot Goran Bulajić, navela je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

"Gubitak iskusnog pilota i profesionalca, koji je život posvetio služenju svojoj zemlji, nenadoknadiv je ne samo za njegovu porodicu i kolege, već i za cijelu Srbiju", navela je Cvijanovićeva na Iksu. Sa tugom sam primila vijest o padu aviona „Mig-29“ Vojske Srbije kod Stare Pazove, u kojem je život izgubio pilot Goran Bulajić. Gubitak iskusnog pilota i profesionalca, koji je život posvetio služenju svojoj zemlji, nenadoknadiv je ne samo za njegovu porodicu i kolege, već i za cijelu Srbiju. Porodici stradalog pilota, Vojsci Srbije i njenim građanima upućujem izraze iskrenog saučešća. — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 17, 2026 Porodici stradalog pilota, Vojsci Srbije i njenim građanima, Cvijanovićeva je uputila izraze iskrenog saučešća.

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