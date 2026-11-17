Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Sa tugom sam primila vijest o padu aviona „Mig-29“ Vojske Srbije kod Stare Pazove, u kojem je život izgubio pilot Goran Bulajić, navela je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.
"Gubitak iskusnog pilota i profesionalca, koji je život posvetio služenju svojoj zemlji, nenadoknadiv je ne samo za njegovu porodicu i kolege, već i za cijelu Srbiju", navela je Cvijanovićeva na Iksu.
Sa tugom sam primila vijest o padu aviona „Mig-29“ Vojske Srbije kod Stare Pazove, u kojem je život izgubio pilot Goran Bulajić.
Gubitak iskusnog pilota i profesionalca, koji je život posvetio služenju svojoj zemlji, nenadoknadiv je ne samo za njegovu porodicu i kolege, već i za cijelu Srbiju.
Porodici stradalog pilota, Vojsci Srbije i njenim građanima upućujem izraze iskrenog saučešća.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) November 17, 2026
Porodici stradalog pilota, Vojsci Srbije i njenim građanima, Cvijanovićeva je uputila izraze iskrenog saučešća.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
4 h1
BiH
19 h0
BiH
21 h1
BiH
23 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu