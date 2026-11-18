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Foto: Official U.S. Marine Corps Website

Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država odobrio je nominaciju penzionisanog brigadnog generala Ronalda Džonsona za novog američkog ambasadora u BiH.

Za Džonsonovu nominaciju glasalo je 16 članova Odbora, dok je pet bilo protiv. Potrebna potvrda Senata O nominaciji sada glasa Senat, a za potvrdu je potrebna većina glasova. Tek nakon što Senat potvrdi kandidata većinom glasova, predsjednik formalno imenuje ambasadora. Novi ambasador potom odlazi u zemlju domaćina i predaje akreditive šefu države, čime zvanično preuzima dužnost. Za razliku od mnogih država, u SAD ambasadori ne stupaju na funkciju odmah nakon predsjedničke nominacije. Senatska potvrda predstavlja važan mehanizam kontrole izvršne vlasti i često može potrajati sedmicama ili mjesecima. Svijet Nominovan za ambasadora: Ko je Ronald Džonson i šta je pisao o BiH?

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