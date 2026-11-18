Autor:ATV redakcija
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Odbor za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država odobrio je nominaciju penzionisanog brigadnog generala Ronalda Džonsona za novog američkog ambasadora u BiH.
Za Džonsonovu nominaciju glasalo je 16 članova Odbora, dok je pet bilo protiv.
O nominaciji sada glasa Senat, a za potvrdu je potrebna većina glasova.
Tek nakon što Senat potvrdi kandidata većinom glasova, predsjednik formalno imenuje ambasadora.
Novi ambasador potom odlazi u zemlju domaćina i predaje akreditive šefu države, čime zvanično preuzima dužnost.
Za razliku od mnogih država, u SAD ambasadori ne stupaju na funkciju odmah nakon predsjedničke nominacije.
Senatska potvrda predstavlja važan mehanizam kontrole izvršne vlasti i često može potrajati sedmicama ili mjesecima.
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