Iguman manastira Hilandara arhimandrit Metodije i vršilac dužnosti prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjaluci Aleksandar Ostojić danas su potpisali sporazum s ciljem očuvanja, zaštite, afirmacije kulturnog i istorijskog nasljeđa srpskog naroda koje se čuva u ovom manastiru.

Arhimandrit Metodije rekao je novinarima da postoji mišljenje da je manastir Hilandar u nekom širem smislu prvi srpski univerzitet i da je prirodno da razvija saradnju sa svim srpskim visokoobrazovnim ustanovama.

"Saradnja je danas dobila i zvaničnu formu, a nadamo se da će se njegove potpisnice međusobno pomagati u svojim obavezama i poduhvatima", istakao je arhimandrit Metodije.

On je istakao da će manastir Hilandar, kao jedina srpska institucija koja već više od osam vijekova neprekidno traje, pomoći Univerzitetu u Banjaluci da se upozna bolje sa nasljeđem koje baštini ovaj manastir.

"Nadamo se da će biti dobre volje da nam stručni ljudi sa banjalučkog Univerziteta na praktičan način pomognu", rekao je arhimandrit Metodije.

On je podsjetio da je manastir Hilandar, kao i drugi svetogorski manastiri, pod zaštitom UNESK-a i praktično predstavlja spomenik.

"Vaše arhitekte će nam pomoći, kao i arheolozi, istoričari, filolozi, pa i kolege sa Poljoprivrednog fakulteta", rekao je arhimandrit Metodije.

Vršilac dužnosti prorektora za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjaluci Aleksandar Ostojić rekao je da potpisivanje saradnje sa manastirom Hilandar predstavlja posebnu čast, ali i veliku odgovornost.

"Hilandar nije samo manastir već je središte srpske duhovnosti i manastir koji baštini tradiciju obrazovanja i koji doprinosi značajnom razvoju identiteta srpskog naroda", rekao je Ostojić.

On je istakao da će Univerzitet u Banjaluci kao jedna od vodećih naučnoistraživačkih institucija u BiH na bazi ovog sporazuma učiniti sve da bi se unaprijedila saradnja između manastira Hilandar i Univerziteta u Banjaluci.

"Mislim na znanje i naučno-istraživačke potencijale i nama je cilj da kroz ovaj sporazum sigurno očuvamo i doprinesemo afirmaciji baštine manastira Hilandar", rekao je Ostojić.

Sporazumom je predviđena saradnja na naučnoistraživačkom i kulturnom planu, razmjena znanja i iskustava, usavršavanje osoblja, zajednički projekti, izdavačka djelatnost, kao i međusobni pristup bibliotečkim i arhivskim fondovima, prenosi Srna.